Delfi: в Эстонии задержали вандалов, осквернивших «Бронзового солдата»

Полицейские в Эстонии задержали подозреваемых в осквернении памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщила начальник Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер в разговоре с эстонским порталом Delfi.
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