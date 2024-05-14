Утро начинается с совсем недобрых новостей! ⚡️⚡️⚡️ БПЛА атаковал грузовой поезд ночью в районе станции Котлубань ⚡️⚡️⚡️ 9 вагонов сошли с рельсов.
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Утро начинается с совсем недобрых новостей! ⚡️⚡️⚡️ БПЛА атаковал грузовой поезд ночью в районе станции Котлубань ⚡️⚡️⚡️ 9 вагонов сошли с рельсов.