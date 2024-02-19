Первый кроссовер-пикап Changan: официальный ролик и параметры

Китайская компания Qiyuan поделилась рекламным роликом, который посвящен новому грузовичку E07. «Дочка» Changan показала, зачем нужен уникальный тип кузова: в обычных условиях «семёрка» представляет собой пятиместный кроссовер, однако возможна трансформация в пикап с грузовой платформой! Из видео можно сделать вывод, что целевая аудитория — любители активного отдыха.