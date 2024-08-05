Расчеты ТОС-2 уничтожили укрепления боевиков ВСУ на авдеевском направлении

На голову превосходящие по характеристикам ТОС-1 "Солнцепек" новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 группировки войск "Центр" продолжают уничтожать укрепления военнослужащих ВСУ и украинских националистов на авдеевском направлении.
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