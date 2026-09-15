Песков заявил, что космос должен был быть свободен от любого оружия

Россия продолжит выступать против размещения оружия в космосе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, когда отвечал на вопрос о возможной гонке вооружений на орбите.
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