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Пятый канал

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Песков заявил, что космос должен был быть свободен от любого оружия

Песков заявил, что космос должен был быть свободен от любого оружия

Россия продолжит выступать против размещения оружия в космосе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, когда отвечал на вопрос о возможной гонке вооружений на орбите.

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