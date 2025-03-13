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Инаугурация президента Абхазии состоится в Сухуме в апреле

Инаугурация президента Абхазии состоится в Сухуме в апреле

Церемония инаугурации президента Абхазии Бадры Гунбы состоится 2 апреля в Сухуме. «Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунбы состоится 2 апреля в Сухуме», — сообщили ТАСС в пресс-службе президента.

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