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Опасный интеллект: учёные бьют тревогу из-за темпов развития ИИ

Опасный интеллект: учёные бьют тревогу из-за темпов развития ИИ

Йошуа Бенжио, один из основоположников ИИ и лауреат премии Тьюринга, полагает, что власти вскоре введут регулирование искусственного интеллекта — по аналогии с оперативными мерами времён пандемии COVID-19.

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