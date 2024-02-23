Появились кадры обучения украинских пилотов на F-16 в Дании

Киевские власти продолжают мечтать об изменении ситуации на поле боя благодаря западному вооружению. Напомним, что так было перед поставками американских РСЗО «Хаймарс», немецких танков «Леопард» и британских дальнобойных ракет «Штормовая тень».
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