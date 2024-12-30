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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «Последние два сезона я практически не смотрела фигурное катание. Международные соревнования нам сильно не показывают, а лазить по интернету и выискивать было лень»

– Последние два сезона я практически не смотрела фигурное катание. Не все ребята выступали. Кто-то решил сделать перерыв, кто-то вообще закончил.

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