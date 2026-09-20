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Вайцеховская о произвольной Гуменника: «Речитатив Борисова заставляет Петра переводить постановку в жанр пантомимы, на выходе получаем примитивизм»

Журналист Елена Вайцеховская сравнила произвольные программы Петра Гуменника и Евгения Семененко. «Удивительно, но вариации на тему Гамлета Пети Гуменника сильно проиграли в очном сравнении Графу Монте-Кристо Евгения Семененко (для тех, кто не видел прокаты, Женя катался первым, Петр – следом).

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