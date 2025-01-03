Денепережный хлеб штрафных иллюзий

Так вот ты какой, российский хлеба, удивляется Andrei. *** Оно, конечно, "наша реклама в товарах не нуждается", но не очень понятно - они покупают или продают, недоумевает Andreev? *** Главное, считает Алексей, четко обозначить штрафные санкции в случае нарушений.