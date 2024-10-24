Штурм Торецка: охота 51-й армии на бронеавтомобили «Козак» (ВИДЕО)

51-я гвардейская общевойсковая армия ведет успешную охоту на машины «Козак» боевиков ВСУ. В районе Дзержинска (Торецка) 1-я Славянская бригада 51-й общевойсковой армии и 132-я бригада уничтожили бронеавтомобили с помощью БМ-21 «Град» и FPV-дронов.
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