Елена Блиновская останется за решеткой: арест продлен до 2025 года

Находящейся в СИЗО уже несколько месяцев Елене Блиновской продлили арест до следующего года. И вот стало известно, что Савёловский суд Москвы принял решение продлить срок ареста блогера Елене Блиновской, известной как “королева марафонов”, до 2 февраля 2025 года.