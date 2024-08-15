Елена Блиновская останется за решеткой: арест продлен до 2025 года

Находящейся в СИЗО уже несколько месяцев Елене Блиновской продлили арест до следующего года. И вот стало известно, что Савёловский суд Москвы принял решение продлить срок ареста блогера Елене Блиновской, известной как “королева марафонов”, до 2 февраля 2025 года.
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