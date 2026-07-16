МИД Пакистана призвал США и Иран возобновить переговоры

Министерство иностранных дел Пакистана призвало Иран и США прекратить военные действия и вернуться к столу переговоров в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного с целью разрешения вопросов иранской ядерной программы.
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