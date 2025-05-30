"Соллерс" запускает производство нового легкого коммерческого автомобиля SF5

Российский автопроизводитель "Соллерс" начал серийное производство легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5, сообщается в пресс-релизе секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
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