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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

"Соллерс" запускает производство нового легкого коммерческого автомобиля SF5

"Соллерс" запускает производство нового легкого коммерческого автомобиля SF5

Российский автопроизводитель "Соллерс" начал серийное производство легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5, сообщается в пресс-релизе секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

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