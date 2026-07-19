В 3,4 миллиона рублей обойдется концерт звезды 90-ых Андрея Державина. В сумму входит оказание услуг по организации бытового райдера артиста и коллектива группы «Сталкер».
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В 3,4 миллиона рублей обойдется концерт звезды 90-ых Андрея Державина. В сумму входит оказание услуг по организации бытового райдера артиста и коллектива группы «Сталкер».
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