Бензиновый шторм стихает: Россия возвращается к спокойной заправке?

Ситуация с автомобильным топливом в России начинает постепенно стабилизироваться. Многие российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) перенесли плановые ремонты или завершили ремонтно-восстановительные работы и возобновили производство, чтобы насытить внутренний рынок, избавив его от дефицита бензина.