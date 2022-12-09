Аргументы недели

98 480 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Обычно такие клубки сжигают! А по поводу того, что она ответит, кто же эту паскуду привлечёт, она же памятник!Политолог Межевич...
  • Евгений Рукосуев
    Эта старая сука все равно скоро сдохнет. Но ведь она была не одна в сговоре. Этот змеиный клубок надо обязательно рас...Политолог Межевич...
  • Людмила Свириденко
    Хочется Белоруссии в Европу, ой хочется!ЕС передаст на по...

Трамп назвал обмен Виктора Бута на баскетболистку Грайнер «непатриотичным позором для США»

Трамп назвал обмен Виктора Бута на баскетболистку Грайнер «непатриотичным позором для США»

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал состоявшийся обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер «непатриотичным позором для США».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх