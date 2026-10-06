Джиган сбежал из израильского реабилитационного центра 2 октября

Рэпер Джиган неоднократно сбегал из израильского реабилитационного центра, последний раз 2 октября. Впоследствии на след его выходок вышел Telegram-канал Mash.
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