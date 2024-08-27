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Как не обмануться при покупке саженцев: рекомендации от специалистов

Как не обмануться при покупке саженцев: рекомендации от специалистов

Перед покупкой саженцев, садоводы должны быть внимательными и не обмануться. Специалисты Россельхознадзора по Забайкальскому краю предупреждают, что в предыдущие годы были выявлены факты отсутствия у продавцов документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества материала.

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