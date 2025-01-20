Безопасность на дороге превыше всего: если это найдут в кармане или машине – оштрафуют и лишат прав с 20 января Ольга БезродняяСитуация в сфере безопасности дорожного движения требует от водителей повышенной ответственности в отношении того, что они берут с собой в поездку.