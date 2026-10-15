Подозрения в том, что Дональд Трамп дал указание Илону Маску ограничить доступ Киева к Starlink, пока не подтверждены, однако они подчёркивают, насколько ухудшились отношения между США и Украиной в последние недели.
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