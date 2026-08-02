Голкипер «Краснодара» Отразил 8 из 12 пенальти в сезоне

В матче второго тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (РПЛ) голкипер футбольного клуба «Краснодар» Станислав Агкацев совершил важный сейв, отразив пенальти Акселя Гнапи, форварда воронежского клуба «Факел».
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