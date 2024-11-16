JobGet, «LinkedIn» для почасовых работников, приобретает конкурента Snagajob

JobGet, стартап из Бостона, который управляет сайтом по поиску почасовой работы со встроенными социальными функциями, а-ля LinkedIn, приобретает Snagajob, одного из своих конкурентов на американском рынке.
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