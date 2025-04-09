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17 АПРЕЛЯ ´ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГЕМОФИЛИИ´.

17 АПРЕЛЯ ´ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГЕМОФИЛИИ´.

Гемофилия - редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свёртывания крови. При этом заболевании возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы, как спонтанные, так и в результате травмы или хирургического вмешательства.

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