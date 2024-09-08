В Турции указали на двойные стандарты в политике Евросоюза в вопросе свободы слова. Свою обеспокоенность выразил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик в эфире телеканала HabertürkОн отметил, что в Европе можно абсолютно свободно увидеть любой контент с антитерцким содержанием, в то время как с российскими СМИ ведется жесткая борьба.