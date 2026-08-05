Eurasian Times: «Евреи Путина» могут спасти Нетаньяху — но могут и погубить Судьба осенних выборов в Израиле критично зависит от предпочтений русскоязычной алии Алексей Песков Фото: Zuma/TASS В июне 2025 года, когда Израиль и Иран вели короткую 12-дневную войну, президента России Владимира Путина спросили, почему Москва не оказывает Тегерану более прямую военную поддержку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Болен — чемодан в руки. Мигранты в ярости от новых правил в России: посыпались угрозы и жестокие обвинения
- Охранник магазина «уважил» мигранта, который кричал, оскорблял и требовал «уважения к себе»
- «Десять лет проживи, а потом у соседей спросим»: публицист Пучков описал жёсткую схему приёма в граждане России
Свежие комментарии