Критика в адрес России и замалчивание действий США. Что известно о церемонии в Хиросиме

AP

Andrej Popp

Да как-же он заявит, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США, если уже лет 20-ть, сперва потихоньку, иносказательно (что, мол, тут не всё так явно, что без СССР тут не обошлось, ну и прочая лабуда, уже в открытую оправдывающую США и обвиняющую СССР ), а сегодня их молодое поколение растет в убеждении, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил СССР. И плевать, что ядерное оружие в СССР появилось несколько лет спустя, после окончания 2-й мировой ! Тут главное ВРАТЬ в наглую и убедительно ! А то, что кое-кто разыщет в интернете ПРАВДУ о тех событиях, так на то они и есть кое-кто, то есть их мало, стоит-ли обращать на них внимание ? Тем более, что если надо будет ЗАТКНЕМ так, что маму родную забудут, не то что события тех лет !