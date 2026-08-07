Происшествия
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Происшествия

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В Волгоградской области прошла Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»

На территории оборонно-спортивного лагеря «Авангард» сегодня участников ждала спортивная площадка, где сотрудники полиции, спортсмены, общественники и представители «Движения Первых» объединились ради одной цели — зарядиться энергией и напомнить о важности здорового образа жизни.

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