В Волгоградской области прошла Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»

На территории оборонно-спортивного лагеря «Авангард» сегодня участников ждала спортивная площадка, где сотрудники полиции, спортсмены, общественники и представители «Движения Первых» объединились ради одной цели — зарядиться энергией и напомнить о важности здорового образа жизни.