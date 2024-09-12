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Под Курском начался штурм ключевого для ВСУ посёлка. "Помощников" противника объявили в розыск

Под Курском начался штурм ключевого для ВСУ посёлка Любимовки. Освобождение его и Зелёного Шляха отрежет группировку противника от снабжения на северном фланге.

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