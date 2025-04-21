Уважаемые депутаты и работники органов местного самоуправления, ветераны муниципальной службы! Поздравляю вас с Днем местного самоуправления! Наша общая цель - работать для людей и в интересах людей.
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Уважаемые депутаты и работники органов местного самоуправления, ветераны муниципальной службы! Поздравляю вас с Днем местного самоуправления! Наша общая цель - работать для людей и в интересах людей.