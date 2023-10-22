Курский губернатор Старовойт: поселок Теткино частично остался без света

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что пограничный поселок Теткино в регионе подвергся обстрелу с украинской стороны, в результате из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт частично остался без света.
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