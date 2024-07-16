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В РФ призвали ужесточить наказание за содержание диких зверей в жилых зонах

В РФ призвали ужесточить наказание за содержание диких зверей в жилых зонах

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ужесточить наказание за содержание и разведение диких животных в многоквартирных домах, частных владениях и прочих жилых зонах без надлежащих условий и разрешительных документов.

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