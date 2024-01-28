Как Актау очищают от снега

В акимате Актау сообщили, что работы по очистке дорог от снега ведутся интенсивно. Очищены дорожные спуски и подъемы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов, пешеходные дорожки.
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