Как Актау очищают от снега

В акимате Актау сообщили, что работы по очистке дорог от снега ведутся интенсивно. Очищены дорожные спуски и подъемы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов, пешеходные дорожки.