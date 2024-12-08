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Украл ключи у родителей. Озвучены подробности страшного ДТП с двумя детьми во Владивостоке

Украл ключи у родителей. Озвучены подробности страшного ДТП с двумя детьми во Владивостоке

В Госавтоинспекции Приморья озвучили подробности жуткого ДТП с участием несовершеннолетних. Оба ребенка находятся в больнице, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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