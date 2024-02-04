В "самой счастливой стране" мира, начались забастовки. Бунтуют все!

А вы помните все эти рейтинги "Всемирного доклада о счастье"? Где из года самое "счастливое счастье" было то в Норвегии, то в Финляндии.
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