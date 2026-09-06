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Царьград

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"Их смоет": Лавров предрёк европейским политикам скорое смещение с вершины

"Их смоет": Лавров предрёк европейским политикам скорое смещение с вершины

Глава МИД России выразил уверенность, что некоторых европейских лидеров просто "смоет с вершины".Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у него нет сомнений в скором уходе ряда западных политиков с руководящих постов.

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