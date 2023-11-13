360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валера Петриченко
    Закончится война в украине начнется где нибудь еще США без войн не может житьМИД КНДР: Белый д...
  • Юрий Докучаев
    Хоть ОДИН из ЧУРКА (УРЮК)  нарушил законы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , то всю семью без исключения выдворять поганой метлой...Прокуратура: семь...
  • максим перепечко
    Вот и санкции ищезнутБоррель: 12-й пак...

Объем промышленного производства вырос в Москве более чем на 15% с начала года

Объем промышленного производства вырос в Москве более чем на 15% с начала года

В Москве работают свыше четырех тысяч промышленных площадок. За период с января по сентябрь этого года объем производства на них вырос более чем на 15%, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх