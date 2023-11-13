Объем промышленного производства вырос в Москве более чем на 15% с начала года

В Москве работают свыше четырех тысяч промышленных площадок. За период с января по сентябрь этого года объем производства на них вырос более чем на 15%, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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