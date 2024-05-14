Совет директоров «Сургутнефтегаза» даст рекомендацию по дивидендам - основные события 15 мая

В среду, 15 мая, совет директоров «Сургутнефтегаза» 15 мая обсудит дивиденды за 2023 год. Согласно дивидендной политике компании, общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала общества.
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