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Могила родителей Галкина оказалась заброшенной после отъезда шоумена из России

Могила родителей Галкина оказалась заброшенной после отъезда шоумена из России

Артист эстрады, шоумен и телеведущий Максим Галкин в конце февраля уехал из России. Пока муж певицы Аллы Пугачевой шутит про родину перед иностранным зрителем, могила его родителей на Троекуровском кладбище приходит во все большее запустение.

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