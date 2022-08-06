Могила родителей Галкина оказалась заброшенной после отъезда шоумена из России

Артист эстрады, шоумен и телеведущий Максим Галкин в конце февраля уехал из России. Пока муж певицы Аллы Пугачевой шутит про родину перед иностранным зрителем, могила его родителей на Троекуровском кладбище приходит во все большее запустение.