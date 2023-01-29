Стоит ли игра свеч, едем на осмотр, чтобы выяснить

Приветствую всех подписчиков и случайных читателей моего канала. Кстати, если еще не подписаны, самое время это сделать прямо сейчас! Итак, совсем недавно мне позвонил мой товарищ и сказал, что его знакомый хочет продать автомобиль после аварии.