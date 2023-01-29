АвтоИдеи

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Автор уже умеет писать. А читать его не научили. Что поделаешь, как в том анекдоте:"Чукча не читатель, чукча писатель!"С 27 по 29 января...
  • Globo
    "во многих регионах России пройдут массовые нападения и проверки ГИБДД" "Сотрудники Норвежской дорожной инспекции буд...С 27 по 29 января...
  • Александр
    У "руля" ПРОДАВАНЫ!!Запчасти из Азии ...

Стоит ли игра свеч, едем на осмотр, чтобы выяснить

Стоит ли игра свеч, едем на осмотр, чтобы выяснить

Приветствую всех подписчиков и случайных читателей моего канала. Кстати, если еще не подписаны, самое время это сделать прямо сейчас! Итак, совсем недавно мне позвонил мой товарищ и сказал, что его знакомый хочет продать автомобиль после аварии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх