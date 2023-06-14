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Депутат ГД Шеремет заявил о необходимости прекращения дипотношений с США в случае поставки Украине снарядов с ураном

Депутат ГД Шеремет заявил о необходимости прекращения дипотношений с США в случае поставки Украине снарядов с ураном

России следует немедленно разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон примет решение передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

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