Банки повысили доходность долгосрочных вкладов

Средние максимальные ставки по вкладам на сроки до года выросли, при этом доходность по вкладам сроком от двух лет снизилась.
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