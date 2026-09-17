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Орловские новости

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Банки повысили доходность долгосрочных вкладов

Банки повысили доходность долгосрочных вкладов

Средние максимальные ставки по вкладам на сроки до года выросли, при этом доходность по вкладам сроком от двух лет снизилась.

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