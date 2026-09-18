AfD Preps Talks With Moscow To Reopen Cheap Gas Flows To Germany It didn't take long for the Alternative for Germany (AfD) party - fresh off its historic taking of 43.
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