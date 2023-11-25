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В Архангельской области в 2024 году планируют расширять меры поддержки семей

Об этом глава региона Александр Цыбульский сегодня сообщил в своём официальном телеграм-каналеОб этом глава региона Александр Цыбульский сегодня сообщил в своём официальном телеграм-каналеТаким образом он прокомментировал недавнее решение президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что следующий год в стране будет Годом семьи.

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