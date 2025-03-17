Обвиняемый в хищении имущества Минобороны России заявил об оговоре со стороны свидетелей

Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев обвинил свидетелей в том, что они его оговорили по уголовному делу о хищении имущества Минобороны России в Балашихе и Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии