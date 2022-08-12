"Наводит страх моментально": уникальные природное явление запечатлели в Приморье - видео

Уникальное природное явление удалось запечатлеть очевидцам в Приморском крае. Видеофрагментом они поделилась в Telegram-канале pogoda_25_region (12+).
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