Сводка! Изменения на линии фронта - в Великой Новоселке, под Курахово, Покровском, на Сватовском направлении на 5 января

Великоновоселовское направление: российские штурмовики прошли вперед севернее Равнополя. К настоящему времени логистика армии киевского режима в Великой Новоселке практически полностью заблокирована, сообщает военкор.
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