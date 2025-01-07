Крымские власти поздравили жителей с Рождеством Христовым

Крымские власти поздравили жителей с Рождеством ХристовымГлава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что православная церковь играет ключевую роль в укреплении мира, семейных ценностей и сохранении культурного наследия.
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