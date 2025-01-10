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Financial Times: Еврокомиссия боится отмены Трампом санкций против России сразу после инаугурации

Financial Times: Еврокомиссия боится отмены Трампом санкций против России сразу после инаугурации

В возглавляемой Урсулой фон дер Ляйен Еврокомиссии царит ожидание неясного будущего, пишет Financial Times? ссылаясь на источники в Брюсселе.

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